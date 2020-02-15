Google создала бесплатный инструмент для перевода видео в вертикальный режим для смартфона

Программа сама обрезает ролики, оставляя в кадре наиболее важные элементы. В Google AI объяснили, что обычно видео в форматах 16:9 и 4:3 проходят долгий путь, прежде чем оказаться в соцсетях. Специалистам приходится вручную обрезать ролики так, чтобы важные элементы не «ушли» из кадра. Это довольно долгий процесс. Autoflip же может делать это автоматически.

В инструменте используются технологии машинного обучения и видеостабилизации. Компьютер, по сути, находит объект в кадре и отслеживает его даже при смене ракурсов.