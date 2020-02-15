Наука и технологии
Сегодня 15:07
Google создала бесплатный инструмент для перевода видео в вертикальный режим для смартфона
Он производит автоматическое кадрирование
Google создала бесплатный инструмент Autoflip для кадрирования роликов под различные соотношения сторон. Его можно использовать для перевода видео в вертикальный режим для смартфона.
Программа сама обрезает ролики, оставляя в кадре наиболее важные элементы. В Google AI объяснили, что обычно видео в форматах 16:9 и 4:3 проходят долгий путь, прежде чем оказаться в соцсетях. Специалистам приходится вручную обрезать ролики так, чтобы важные элементы не «ушли» из кадра. Это довольно долгий процесс. Autoflip же может делать это автоматически.
В инструменте используются технологии машинного обучения и видеостабилизации. Компьютер, по сути, находит объект в кадре и отслеживает его даже при смене ракурсов.
Google AI