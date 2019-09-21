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Google создала мощнейший компьютер в истории человечества

Информация об этом раскрылась случайно
Издание The Financial Times обнаружило на сайте NASA доклад Google о разработке квантового компьютера. Причём самого мощного квантового компьютера в мире, способного за три минуты выполнить вычисления, на которые суперкомпьютерам требуется около 10 тысяч лет. Доклад Google уже удалила и комментировать его отказывается.

Если быть точнее, компьютеру от Google нужно 3 минуты 20 секунд на такие вычисления. Сравнение производилось с современным суперкомпьютером Summit компании IBM. Однако, надо понимать, что пока квантовый процессор от Google способен совершать только один технический расчёт за раз. Поэтому использовать его для решения прикладных задач сейчас не удастся. В докладе отмечается, что до момента, когда квантовые компьютеры будут полезны на практике, пройдут годы.

«Достижение коммерчески жизнеспособного квантового компьютера повлечёт за собой развитие технологий во многих направлениях», — прокомментировал директор по квантовому оборудованию Intel.

Сама Google говорить что-либо на эту тему отказалась. Доклад с сайта NASA удалили.

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