Google создала сервис для определения дистанции между людьми во время пандемии

С помощью AR сервис Sodar отображает радиус от пользователя в два метра. Именно на таком расстоянии специалисты советуют держаться друг от друга, чтобы не заразиться коронавирусом. Запустить сервис можно в браузере Google Chrome для Android-смартфонов по адресу goo.gle/sodar. Sodar также запрашивает у пользователя необходимые разрешения, а затем сканирует пол или землю вокруг. После этого сервис создаёт AR-линию вокруг пользователя.

Эта линия перемещается в пространстве вместе со смартфоном. Благодаря этому можно держать безопасную дистанцию даже во время ходьбы.

Сообщается, что сервис Google использует технологию WebXR.