Наука и технологии
Сегодня 17:42
Google создала сервис для определения дистанции между людьми во время пандемии
Работает на дополненной реальности
Google создала сервис для определения дистанции между людьми во время пандемии. Он использует технологии дополненной реальности (AR).
С помощью AR сервис Sodar отображает радиус от пользователя в два метра. Именно на таком расстоянии специалисты советуют держаться друг от друга, чтобы не заразиться коронавирусом. Запустить сервис можно в браузере Google Chrome для Android-смартфонов по адресу goo.gle/sodar. Sodar также запрашивает у пользователя необходимые разрешения, а затем сканирует пол или землю вокруг. После этого сервис создаёт AR-линию вокруг пользователя.
Эта линия перемещается в пространстве вместе со смартфоном. Благодаря этому можно держать безопасную дистанцию даже во время ходьбы.
Сообщается, что сервис Google использует технологию WebXR.