Google создаст микроскоп с искусственным интеллектом для диагностики рака

Сообщается, что около 5% диагнозов сейчас ставят неправильно. Чтобы решить эту проблему, Google планирует обучить ИИ обнаруживать раковые клетки на фото, сделанных микроскопом. Компания уже начала разрабатывать соответствующую нейросеть.

Как только ИИ будет готов, Google создаст собственный микроскоп с поддержкой дополненной реальности. С её помощью врачи будут видеть информацию о том, какие клетки могут быть раковыми.

В Google отметили, что скорость и точность критически важны при лечении рака. В компании надеются, что её технологии помогут спасти жизни многих американцев. Стоит отметить, что первая партия микроскопов будет использоваться только для исследований, а не для реальной массовой диагностики.