Google создаст поисковик для врачей

В системе должна быть панель поиска, которая поможет докторам находить медицинские записи так же просто, как они делали бы это через обычный поисковик. Например, врач может ввести «87» и увидеть информацию о 87-летних пациентах.

Пока неясно, насколько идея близка к её осуществлению. Как сообщают источники, уверенности в том, что на участие в проекте согласятся остальные члены команды Google, нет.

Также стало известно, что глава подразделения Google Health принимал участие в улучшении поиска по темам, связанным с медициной. Например, в проработке алгоритмов по пессимизации видео с антипрививочной пропагандой в Google и YouTube.