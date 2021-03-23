Google создаст собственные процессоры для серверов

Об этом рассказал вице-президент подразделения системных инфраструктур Google Амин Вахдат (Amin Vahdat). По его словам, создание SoC серверного уровня — это следующий шаг Google по улучшению аппаратной составляющей своих дата-центров.

Ранее компания, работая в этом направлении, интегрировала новые компоненты в состав материнских плат. Теперь же Google хочет включить многочисленные функции в состав одного чипа.

Для проекта компания наняла ветерана Intel Юрия Фрэнка (Uri Frank). Именно он с 2016 по 2020 годы курировал разработку процессоров Core.

Предполагается, что Google в будущих SoC будет использовать ядра ARM.