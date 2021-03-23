Наука и технологии
Сегодня в 17:33
Google создаст собственные процессоры для серверов
Компании поможет специалист Intel
Стало известно, что Google намерена создать собственные системы на кристалле (SoC) для серверов. Компания уже наняла на работу бывшего сотрудника Intel.
Об этом рассказал вице-президент подразделения системных инфраструктур Google Амин Вахдат (Amin Vahdat). По его словам, создание SoC серверного уровня — это следующий шаг Google по улучшению аппаратной составляющей своих дата-центров.
Ранее компания, работая в этом направлении, интегрировала новые компоненты в состав материнских плат. Теперь же Google хочет включить многочисленные функции в состав одного чипа.
Для проекта компания наняла ветерана Intel Юрия Фрэнка (Uri Frank). Именно он с 2016 по 2020 годы курировал разработку процессоров Core.
Предполагается, что Google в будущих SoC будет использовать ядра ARM.