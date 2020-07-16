Наука и технологии
Сегодня 18:06
Google создаст татуировки, превращающие кожу в тачпад
Но когда мы их увидим в продаже, ещё неясно
У Google есть немало необычных проектов: и очки для смешанной реальности, и контроллеры для виртуальной реальности, позволяющие ощущать вес виртуальных объектов. Но одним из самых необычных, пожалуй, является проект временных татуировок, превращающих кожу в тачпад.
Проект назвали SkinMarks. Его цель — сделать взаимодействие с технологиями более естественным. Татуировку можно нанести на пальцы или часть руки. Чтобы управлять каким-то гаджетом можно, например, сжимать кулак или сгибать пальцы. По сути, татуировка представляет собой тонкую накладку (можно сравнить с переводными рисунками). Она достаточно гибкая, чтобы принимать форму тела и не деформироваться.
Когда Google представит проект на коммерческом рынке, пока неясно. Но, скорее всего, не в ближайшем будущем.