Google создаст татуировки, превращающие кожу в тачпад

Проект назвали SkinMarks. Его цель — сделать взаимодействие с технологиями более естественным. Татуировку можно нанести на пальцы или часть руки. Чтобы управлять каким-то гаджетом можно, например, сжимать кулак или сгибать пальцы. По сути, татуировка представляет собой тонкую накладку (можно сравнить с переводными рисунками). Она достаточно гибкая, чтобы принимать форму тела и не деформироваться.

Когда Google представит проект на коммерческом рынке, пока неясно. Но, скорее всего, не в ближайшем будущем.