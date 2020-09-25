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Google удалила изображения священной для аборигенов горы в Австралии
От компании требовали этого
Компанию Google попросили удалить все изображения вершины горы Улуру в Австралии, которую аборигены считают священной. В прошлом году гору запретили посещать по-настоящему, а теперь хотят добиться того же и виртуально.
Посещение горы запретили 25 октября 2019 года по решению государственного управления парков и совета старейшин племен аборигенов Анангу. Позже они выяснили, что люди могут продолжать «путешествовать» по горе с помощью Google Maps.
Из-за этого управление парков потребовало у Google «немедленно удалить весь контент, позволяющий пользователям увидеть вершину Улуру». Компания согласилась с этим требованием.
Аборигены верят, что когда-то на Улуру обитал хозяин горы — водяной питон, а на крутом склоне жил чёрный варан. Местные жители называют себя хранителями священной скалы, совершают поклонения и проводят обряды.