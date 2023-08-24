Google удалила удобный гостевой режим в Chromecast: он не требовал Wi-Fi

Google удалила удобный гостевой режим в Chromecast: он не требовал Wi-FiПричина не называется
Компания Google прекращает использование функции гостевого режима на устройствах Chromecast, которая появилась в 2014 году. Эта функция позволяла пользователям передавать контент на телевизор, не входя в сеть Wi-Fi хозяина.
Это было особенно удобно для гостей, которые могли просто ввести 4-значный PIN-код в приложении, отображаемый на экране. Для работы этой функции Chromecast излучает уникальный маячок Wi-Fi и Bluetooth, благодаря чему находящиеся поблизости телефоны могут обнаружить устройство и выполнить на него трансляцию контента, даже если они находятся в сотовой или другой сети Wi-Fi.
Однако в последние месяцы компания Google потихоньку удаляет эту функцию. В документе поддержки теперь говорится, что гостевой режим больше не поддерживается, и гости могут выполнять трансляцию только при подключении к сети Wi-Fi хозяина. Кнопка включения режима также была удалена из системных настроек и приложения Google Home.