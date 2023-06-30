Google удалит канадские ссылки из своего новостного агрегатора

Закон требует, чтобы технологические компании вели переговоры с издателями о компенсации за размещенные материалы. Решение Google предусматривает прекращение работы сервиса News Showcase в Канаде, когда закон вступит в силу через шесть месяцев.

Компания утверждает, что C-18 является «неработоспособным законодательством» и считает его неоправданно жестким по сравнению с подходами Европейского Союза.

Интересно, что в той же Австралии, где действует аналогичный закон, Google заключил соглашение о продолжении предоставления новостных материалов, не подпадая под требования закона.