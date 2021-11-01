Google уличили в копировании смартфонного процессора Samsung

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Google уличили в копировании смартфонного процессора SamsungНо американская корпорация всё равно привнесла в чипсет много нового
Недавно Google представила свой первый фирменный процессор для смартфонов — Tensor. Андрей Фрумусану (Andrei Frumusanu) из Anandtech изучил код ядра Tensor и пришёл к выводу, что он имеет слишком много общего с Samsung Exynos.
Автор утверждает, что чипсет Google является чем-то средним между Exynos 2100 и грядущим Exynos 2200. Он увидел ссылки на Exynos 9845 (S5E9845) в коде ядра Google. Чтобы было понятно: Exynos 2100 внутри компании упоминается как Exynos 9840 (S5E9840).
Журналисты отмечают, что Google Tensor — это, похоже, сильно модифицированная версия чипсета Exynos от Samsung. Однако Google всё равно применила в процессоре множество собственных разработок, а реальная производительность смартфонов Pixel 6 на Tensor превосходит Exynos 2100.
Источник: Notebookcheck