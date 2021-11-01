Google уличили в копировании смартфонного процессора Samsung

Автор утверждает, что чипсет Google является чем-то средним между Exynos 2100 и грядущим Exynos 2200. Он увидел ссылки на Exynos 9845 (S5E9845) в коде ядра Google. Чтобы было понятно: Exynos 2100 внутри компании упоминается как Exynos 9840 (S5E9840).

Журналисты отмечают, что Google Tensor — это, похоже, сильно модифицированная версия чипсета Exynos от Samsung. Однако Google всё равно применила в процессоре множество собственных разработок, а реальная производительность смартфонов Pixel 6 на Tensor превосходит Exynos 2100.