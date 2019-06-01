Google уличили в нарушении законодательства

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Как ей рассказали источники, Минюст выбрали в качестве куратора расследования, и его сотрудники уже начали проверять, как Google ведёт бизнес. Ранее Федеральная комиссия по торговле США пыталась проводить аналогичное расследование, но закрыла его. Google тогда согласилась без судебного разбирательства устранить причины, по которым у американских властей возникли претензии.

Недавно также Еврокомиссия наложила на компанию штраф в $1,7 миллиарда за нарушение норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете. Это стало четвёртым антимонопольным делом Евросоюза против Google за последние 5 лет.