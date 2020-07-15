Наука и технологии
Вчера 21:14
Google уличили в нечестной поисковой выдаче
Поисковик продвигает YouTube, который принадлежит Alphabet
Журналисты Wall Street Journal уличили Google в нечестной поисковой выдаче. По их словам, поисковик продвигает ролики видеохостинга YouTube, который принадлежит материнской компании Alphabet.
Журналисты использовали автоматизированного бота, который искал различные видео. Как оказалось, ролики с YouTube продвигаются в Google более активно, чем с других платформ. Они занимают больше слотов в поисковой выдаче по запросу.
Например, авторы материала взяли видео с баскетболистом Зайоном Уильямсоном (Zion Williamson), размещённое NBA в Facebook в январе. В соцсети ролик набрал более миллиона просмотров и почти 900 комментариев к марту. В YouTube версия этого же видео собрала чуть более 180 000 просмотров и 400 комментариев. Однако Google, как утверждается, активнее продвигал именно второй ролик.