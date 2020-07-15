Google уличили в нечестной поисковой выдаче

Журналисты использовали автоматизированного бота, который искал различные видео. Как оказалось, ролики с YouTube продвигаются в Google более активно, чем с других платформ. Они занимают больше слотов в поисковой выдаче по запросу.

Например, авторы материала взяли видео с баскетболистом Зайоном Уильямсоном (Zion Williamson), размещённое NBA в Facebook в январе. В соцсети ролик набрал более миллиона просмотров и почти 900 комментариев к марту. В YouTube версия этого же видео собрала чуть более 180 000 просмотров и 400 комментариев. Однако Google, как утверждается, активнее продвигал именно второй ролик.