Google уличили в отрицании глобального потепления

Об этом сообщает The Guardian. По информации журналистов, Google перечисляла значительные суммы денег десяткам организаций, выступающих против климатического законодательства. Это, например, Институт конкурентного предпринимательства (CEI), который в своё время убедил президента США отказаться от Парижского соглашения. Также в список получателей средств Google входит Сеть государственной политики (SPN), в составе которой есть Институт Хартлэнда. Он известен своими заявлениями о том, что «климатического кризиса не существует».

Представители Google уже сообщили, что деятельность организаций, которые спонсирует компания, она может и не одобрять. Консерваторам IT-гигант даёт деньги, так как они поддерживают программу дерегулирования технологической отрасли.