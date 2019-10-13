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Google уличили в отрицании глобального потепления

Компания финансировала «отрицателей» глобального изменения климата
Журналисты выяснили, что Google финансировала консервативные организации, отрицающие глобальное изменение климата. И всё бы ничего, только компания публично заявляет о поддержке идеи борьбы с экологическими проблемами.

Об этом сообщает The Guardian. По информации журналистов, Google перечисляла значительные суммы денег десяткам организаций, выступающих против климатического законодательства. Это, например, Институт конкурентного предпринимательства (CEI), который в своё время убедил президента США отказаться от Парижского соглашения. Также в список получателей средств Google входит Сеть государственной политики (SPN), в составе которой есть Институт Хартлэнда. Он известен своими заявлениями о том, что «климатического кризиса не существует».

Представители Google уже сообщили, что деятельность организаций, которые спонсирует компания, она может и не одобрять. Консерваторам IT-гигант даёт деньги, так как они поддерживают программу дерегулирования технологической отрасли.

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