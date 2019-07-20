Google уличили в ущемлении по возрасту

Bloomberg приводит историю женщины, по инициативе которой возбудили дело. Как утверждается, в течение семи лет она пыталась устроиться в Google четыре раза. Но каждый раз компания ей отказывала. Женщине уже больше 50 лет, из чего она сделала вывод, что возраст был главной причиной отказа. Google с этим не согласна. Компания утверждает, что эта женщина, как и все остальные истцы, просто не продемонстрировала необходимых навыков для работы.

Тем не менее, Google согласилась выплатить по $35 тысяч всем истцам, а также дополнительные деньги их юристам, чтобы прекратить судебный процесс. Суд же заявил, что владельцу Google Alphabet Inc. следует проводить среди своих сотрудников тренинги, посвящённые возрастным предрассудкам.