Google уличили в устранении политически неугодных результатов поиска

Компания неоднократно заявляла, что алгоритмы поисковой системы совершенно объективны и автономны. Журналисты считают, что Google постоянно вмешивается в работу поисковика, чтобы продвигать крупные компании вроде Amazon или удалять из выдачи провокационные темы. В качестве примера Wall Street Journal приводит результаты автозаполнения после сочетания «аборт это...». Google предлагает варианты вроде «легально», «нормально» и «безопасно». Другой поисковик Bing в то же время предлагает варианты «плохо» и «аморально».

Что касается политики Google в отношении предпринимателей, то, по словам журналистов, компания меняет результаты поиска в пользу крупного бизнеса. От этого страдает малый. Также Wall Street Journal рассказали, что Google ведёт списки сайтов, которые не могут появиться в поисковой выдаче вообще.