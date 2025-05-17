Google улучшил доступность Android и Chrome инвалидам с помощью ИИ

На Android теперь можно задавать вопросы ИИ Gemini через функцию TalkBack, чтобы получить описание изображений или даже всего содержимого экрана. Это поможет, например, понять, что изображено на фото, которое прислали в мессенджере.

Функция Expressive Captions теперь отображает не только, что человек говорит, но и как он это говорит — например, растянутое «ноооо» или «крутяяяяяяк». Новая версия доступна на Android 15 в США, Канаде, Великобритании и Австралии.

В Chrome добавили поддержку OCR: теперь экранный диктор сможет читать текст даже в отсканированных PDF. А ещё на Android появилась функция увеличения текста (Page Zoom), не нарушающая верстку страниц.

Также Google делится своими разработками для распознавания нестандартной речи с другими странами и помогает улучшать технологии в Африке.