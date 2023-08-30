Google упростила работу с большими объемами данных людей

Упор делается на то, чтобы сделать анализ данных и работу с искусственным интеллектом более доступными, BigQuery Studio предоставляет единую среду для редактирования таких языков программирования, как SQL, Python и Spark. С ее помощью пользователи могут легко обнаруживать, исследовать, анализировать и прогнозировать данные, обеспечивая при этом средства контроля для управления, регулирования и соблюдения требований на уровне предприятия.

Платформа также облегчает взаимодействие между командами специалистов по работе с данными и искусственным интеллектом, позволяя им получать доступ к данным из любого места, где они работают.

Кроме того, BigQuery Studio позволяет пользователям загружать код моделей машинного обучения непосредственно в BigQuery для масштабируемой оценки.