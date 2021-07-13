Google урезала время бесплатных видеозвонков в своём сервисе

До 28 июня 2021 года пользователи могли общаться в сервисе бесплатно до 24 часов. Теперь такая возможность есть только в тарифах Google Workspace Essentials и Google Workspace Enterprise. По первому тарифу придётся платить $8 в месяц за каждого активного пользователя.

Продолжительность встречи с одним человеком в бесплатном тарифе осталась прежней — 24 часа. Групповым видеозвонок считается, если в нём участвуют трое и более человек. Максимальное количество участников составляет 100 человек. На количество видеозвонков ограничений нет.

Напомним, Google открыла бесплатный доступ к Meet для всех пользователей без ограничения по времени в апреле 2020 года.