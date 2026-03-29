Google ускорил переход на постквантовое шифрование

Компания разрабатывает новые алгоритмы, включая ML-DSA, для Android 17, которые будут использоваться для подписания приложений и проверки их подлинности. Эти алгоритмы интегрированы в библиотеку Android Verified Boot и планируются для Android Keystore и процесса подписания в Play Store.

Ранее исследования Google показали, что современная криптография, например 2 048-битные RSA-ключи, может быть взломана квантовым компьютером с миллионом кубитов менее чем за неделю. Переход на новые алгоритмы потребует от разработчиков обновления процессов подписи, проверки и аутентификации приложений.