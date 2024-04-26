Google устремилась к прибыли в области ИИ. Microsoft уже ее получает

Microsoft может похвастаться преимуществом. Их GitHub Copilot, помощник по программированию, всего за три месяца набрал миллион новых пользователей, а общее число пользователей достигло 1,8 миллиона. Они также заключили облачные сделки с 60% компаний из списка Fortune 500, используя доступ к ChatGPT. Такое внимание к «практичности», похоже, приносит свои плоды — доходы Microsoft от облачных вычислений выросли на 7%, в том числе благодаря сервисам ИИ.

Google, тем временем, все еще выясняет, как превратить ИИ в прибыль. Их облачная платформа привлекает разработчиков, но конкретные цифры по монетизации, например, количество подписчиков на их продвинутого чатбота Gemini за 20 долларов в месяц, остаются скрытыми. Их основной рекламный бизнес может быть даже нарушен поиском на основе ИИ, который предоставляет прямые ответы, что потенциально сокращает рекламные возможности.

Несмотря на эти неопределенности, генеральный директор Google Сундар Пичаи сохраняет уверенность в своих силах, утверждая, что они смогут управлять расходами и в конечном итоге превратить ИИ в источник дохода.