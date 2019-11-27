Google уволила не боявшихся протестовать сотрудников

Об этом пишет Bloomberg. Об увольнениях стало известно из письма, которое руководство Google разослало сотрудникам. В нём сказано, что работники, лишившиеся должности в компании, передавали третьим лицам данные о работе коллег и внутреннюю бизнес-информацию.

Тем не менее сотрудники Google, выступающие за создание профсоюза, заявили, что увольнения могли быть связаны с протестной деятельностью коллег. Решение руководства они сочли «незаконным возмездием».

Речь идёт о протестах, которые изначально были вызваны скандалом с обвинением топ-менеджеров Google в сексуальных домогательствах. Также сотрудники выступали против сотрудничества компании с военными и потакании властям Китая.