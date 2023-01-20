Наука и технологии
14:57, 20 января 2023
1 мин.

Google уволит до 12 тысяч сотрудников

Из-за «другой экономической реальности»

Материнская компания Google, Alphabet Inc, заявила, что сокращает около 12 000 рабочих мест, или 6% своей рабочей силы.

Google уволит до 12 тысяч сотрудников

Фото: Unsplash

Как отмечает Reuters, в течение многих лет Alphabet привлекала лучших специалистов для работы в Google, YouTube и др. Кроме того, сокращения в Alphabet были объявлены через несколько дней после того, как Microsoft заявила, что уволит 10 000 сотрудников.

В Google причиной сокращений называют «другую экономическую реальность». Увольнения носят глобальный характер и немедленно скажутся на персонале из США. «Я уверен в огромных возможностях, которые открываются перед нами благодаря силе нашей миссии, ценности наших продуктов и услуг и нашим ранним инвестициям в искусственный интеллект (ИИ)», — сказал генеральный директор Google Inc.

Источник:Reuters
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