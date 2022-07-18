Google в России оштрафовали на 22 млрд рублей за неудаление некоторых роликов

Сегодня в 15:30
1 мин.
Google в России оштрафовали на 22 млрд рублей за неудаление некоторых роликовСумма поражает
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 21 млрд 770 млн 392 тысяч 317 рублей. А всё за то, что компания не удаляла с YouTube некоторые ролики, информация в которых в России считается запрещённой.
Суд трактовал это как повторное нарушение. Уточняется, что сумма штрафа составляет 10% от годовой выручки Google в РФ. Компанию признали виновной по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещённую информацию).
К запрещённой отнесли «недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооружённые силы РФ; материалы, пропагандирующие экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ».