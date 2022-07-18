Google в России оштрафовали на 22 млрд рублей за неудаление некоторых роликов

Суд трактовал это как повторное нарушение. Уточняется, что сумма штрафа составляет 10% от годовой выручки Google в РФ. Компанию признали виновной по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещённую информацию).

К запрещённой отнесли «недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооружённые силы РФ; материалы, пропагандирующие экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ».