Google в шаге от запуска новейшего ИИ: с ним можно поговорить

Gemini представляет собой набор LLM, которые могут использоваться в различных приложениях, от чат-ботов до резюмирования и генерации текстов для таких задач, как составление черновиков электронных писем, музыкальных текстов или новостных статей. Кроме того, ожидается, что он поможет инженерам-программистам в написании кода и генерации изображений на основе запросов пользователей.

В настоящее время компания Google предоставляет разработчикам доступ к ограниченной версии Gemini, однако в разработке находится более крупная версия, более сопоставимая с GPT-4. Компания планирует сделать Gemini доступным для предприятий через свой сервис Vertex AI.