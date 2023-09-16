Google в шаге от запуска новейшего ИИ: с ним можно поговорить

Google в шаге от запуска новейшего ИИ: с ним можно поговоритьИ не только
Google, как пишет The Information, собирается скоро запустить Gemini, программное обеспечение для разговорного искусственного интеллекта, чтобы составить конкуренцию модели GPT-4 от OpenAI. Этот шаг представляется крайне важным для Google, поскольку она стремится догнать OpenAI, которая произвела фурор, выпустив в прошлом году ChatGPT.
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Gemini представляет собой набор LLM, которые могут использоваться в различных приложениях, от чат-ботов до резюмирования и генерации текстов для таких задач, как составление черновиков электронных писем, музыкальных текстов или новостных статей. Кроме того, ожидается, что он поможет инженерам-программистам в написании кода и генерации изображений на основе запросов пользователей.
В настоящее время компания Google предоставляет разработчикам доступ к ограниченной версии Gemini, однако в разработке находится более крупная версия, более сопоставимая с GPT-4. Компания планирует сделать Gemini доступным для предприятий через свой сервис Vertex AI.