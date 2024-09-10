Google вернула возможность регистрировать аккаунты на российские номера

Опубликовано 10 сентября 2024, 17:471 мин.
Google вернула возможность регистрировать аккаунты на российские номераПроблема с регистрацией уже решена, Google не комментирует сбой
Пользователи в России снова могут регистрировать аккаунты Google с использованием российских номеров телефонов. Проблема, с которой они столкнулись вечером 9 сентября, была устранена. Тогда при попытке регистрации появлялась ошибка, сообщающая, что номер не может быть использован для подтверждения.
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Согласно информации от портала 4PDA, сбой оказался техническим, и на момент публикации новостей подтверждение личности через российские номера снова работает без перебоев как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.
Google пока не предоставила комментариев о том, что вызвало сбой. Остается неизвестным, было ли это временным техническим ограничением или попыткой умышленно ограничить доступ к сервисам для российских пользователей.
Ранее, эксперты рассмотрели несколько причин сбоя, включая технические проблемы и предстоящие санкции США, которые могут ограничить работу американских IT-компаний в России.