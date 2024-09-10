Google вернула возможность регистрировать аккаунты на российские номера

Согласно информации от портала 4PDA, сбой оказался техническим, и на момент публикации новостей подтверждение личности через российские номера снова работает без перебоев как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.

Google пока не предоставила комментариев о том, что вызвало сбой. Остается неизвестным, было ли это временным техническим ограничением или попыткой умышленно ограничить доступ к сервисам для российских пользователей.

Ранее, эксперты рассмотрели несколько причин сбоя, включая технические проблемы и предстоящие санкции США, которые могут ограничить работу американских IT-компаний в России.