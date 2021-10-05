Google включит двойную защиту и паролем, и SMS по умолчанию для миллионов пользователей

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Google включит двойную защиту и паролем, и SMS по умолчанию для миллионов пользователейК концу года
Ещё в мае Google объявила о планах включить по умолчанию двухэтапную аутентификацию для защиты учётных записей. Сегодня компания заявила, что добавит эту опцию для 150 млн пользователей к концу года.
Двухэтапная аутентификация в Google предполагает, что аккаунт пользователя будет защищён не только паролем, но и вторым методом подтверждения личности. Это может быть отправка SMS с кодом на привязанный номер телефона или электронный ключ.
В 2018 году лишь 10% пользователей Google использовали двухэтапную аутентификацию. С тех пор компания активно продвигает усиленную защиту.
Google намерена к концу 2021 года также добиться того, чтобы 2 млн пользователей YouTube, создающих ролики, тоже включили двухэтапную аутентификацию.