Google вложит 5 млрд евро в развитие центров обработки данных в Бельгии

Опубликовано 09 октября 2025, 19:241 мин.
Google вложит 5 млрд евро в развитие центров обработки данных в БельгииСредства также направят на ИИ
Google объявила о планах вложить 5 млрд евро в развитие цифровой инфраструктуры Бельгии. Инвестиции будут сосредоточены на расширении центров обработки данных и проектах в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Реализация программы создаст около 300 новых рабочих мест в стране. Кроме того, компания заключила соглашения по поддержке строительства новых ветровых электростанций, чтобы обеспечить дата-центры возобновляемой энергией.
Ранее OpenAI, Oracle и SoftBank объявили о запуске пяти новых дата-центров в рамках инициативы Stargate, которая направлена на расширение вычислительных мощностей для искусственного интеллекта (ИИ) в США. Этот шаг увеличивает общий планируемый объем до почти 7 гигаватт при инвестициях свыше 400 млрд долларов. Компании рассчитывают достичь цели в 10 гигаватт и 500 млрд долларов уже к концу 2025 года.