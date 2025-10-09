Google вложит 5 млрд евро в развитие центров обработки данных в Бельгии

Реализация программы создаст около 300 новых рабочих мест в стране. Кроме того, компания заключила соглашения по поддержке строительства новых ветровых электростанций, чтобы обеспечить дата-центры возобновляемой энергией.

Ранее OpenAI, Oracle и SoftBank объявили о запуске пяти новых дата-центров в рамках инициативы Stargate, которая направлена на расширение вычислительных мощностей для искусственного интеллекта (ИИ) в США. Этот шаг увеличивает общий планируемый объем до почти 7 гигаватт при инвестициях свыше 400 млрд долларов. Компании рассчитывают достичь цели в 10 гигаватт и 500 млрд долларов уже к концу 2025 года.