Google вложит до 40 млрд долларов в Anthropic

Опубликовано 25 апреля 2026, 20:381 мин.
Google вложит до 40 млрд долларов в AnthropicСделка зависит от показателей
Компания Alphabet, владелец Google, объявила об инвестициях в стартап Anthropic. Сумма может достичь 40 миллиардов долларов. Это часть сделки по расширению вычислительных мощностей разработчика моделей искусственного интеллекта семейства Claude.
© Ferra.ru
Сейчас Google перечислил 10 миллиардов долларов. Оценка Anthropic в этом раунде составила 350 миллиардов долларов. Еще 30 миллиардов компания получит, если выполнит целевые показатели по производительности. Решение принято спустя несколько дней после того, как Amazon пообещал вложить до 25 миллиардов долларов в того же стартапа.
Anthropic известен своим инструментом Claude Code, который популярен у разработчиков. Компания активно наращивает мощности. Недавно подписаны многолетние контракты с Broadcom и CoreWeave. Также до конца года через чипы Amazon планируется получить почти 1 гигаватт мощностей.