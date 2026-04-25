Google вложит до 40 млрд долларов в Anthropic

Сейчас Google перечислил 10 миллиардов долларов. Оценка Anthropic в этом раунде составила 350 миллиардов долларов. Еще 30 миллиардов компания получит, если выполнит целевые показатели по производительности. Решение принято спустя несколько дней после того, как Amazon пообещал вложить до 25 миллиардов долларов в того же стартапа.

Anthropic известен своим инструментом Claude Code, который популярен у разработчиков. Компания активно наращивает мощности. Недавно подписаны многолетние контракты с Broadcom и CoreWeave. Также до конца года через чипы Amazon планируется получить почти 1 гигаватт мощностей.