Google внедрит нейросеть-аналог ChatGPT в свою ОС

В новом наборе изменений кода ChromeOS портал 9to5Google обнаружил, что ChromeOS готовит "Разговорный поиск" в качестве экспериментальной функции в будущих обновлениях.

Если определенными махинациями включить “разговорный поиск”, то ChromeOS откажется от встроенного поиска в меню “Пуск” и заменит его чатом с Bard.

Поскольку работа Google над переносом Bard на ChromeOS только начинается, владельцы Chromebook, скорее всего, смогут опробовать его не раньше версии 112 в апреле или 113 в мае. В последнем случае ее появление, скорее всего, совпадет с ежегодной конференцией Google I/O, время проведения которой пока не объявлено, передает портал.