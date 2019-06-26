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Google возмутил новый штраф Роскомнадзора

Компания делает всё согласно договорённостям
Источник из Google рассказал журналистам, что в компании удивились обвинениям со стороны Роскомнадзора по поводу неполной фильтрации трафика. Потому что Google договорённости с ведомством соблюдает.

Об этом сообщает «МБХ медиа», ссылаясь на источник в IT-компании. По его словам, пару месяцев назад Google достигла договорённости с Роскомнадзором о том, что не будет подключаться к реестру запрещённых сайтов, а станет рассматривать лишь запросы на удаление контента. Если запрос соответствует требованиям, то информация будет удалена из поисковой выдачи. Компания не понимает, почему Роскомнадзор угрожает ей новым административным делом, ведь она не может сама определять уровень фильтрации трафика.

Напомним, сегодня глава ведомства сообщил, что Google продолжает фильтровать запрещённый в России контент на уровне 68−70%, хотя требуется больше.

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