Google впервые озвучила размер отснятой ею территории Земли для сервисов

Как пишет CNET, Google сделала снимки примерно 16 млн километров поверхности земного шара для Street View. Ленты такой длины хватило бы, чтобы обернуть планету более 400 раз. Что касается Google Earth, то для сервиса была отснята площадь размером около 58 млн квадратных километров.

По словам представителей компании, база Google Earth покрывает 98% территорий, населённых людьми.

Как сообщили в Google, данные снимки являются основой для всего, что делает компания. Даже если вы не пользуетесь сервисами Earth и Street View ежедневно, вы всё равно косвенно используете плоды усилий «корпорации добра» в других приложениях.