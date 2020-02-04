Google впервые рассказала, сколько зарабатывает на рекламе в YouTube

Google приобрела YouTube в 2006 году за $1,65 млрд. С тех пор о выручке сервиса было ничего не известно. Теперь же выяснилось, что за 2019 год реклама принесла YouTube более $15 млрд. Это на 36% больше, чем за предыдущий год.

Сам видеосервис принёс компании-владельцу примерно 10% всей выручки. Она, кстати, составила $162 млрд.

Стоит отметить, что у YouTube также есть нерекламные доходы, которые поступают от подписки Premium, дающей возможность смотреть видео на сервисе без рекламы, а также YouTube Music.

Выручка от подписок входит в категорию «Прочие доходы Google». За год в ней наблюдался рост на 21%, до $17 млрд.