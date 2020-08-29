Google впервые смоделировала химическую реакцию на квантовом компьютере

Исследователи смоделировали молекулу диимида, состоящую из двух атомов азота и двух атомов водорода. В ходе реакции атомы водорода объединяются в различные конфигурации вокруг азотистых соединений.

Что важно, результат моделирования на квантовом компьютере согласуется с результатами моделирования на классических компьютерах. Сообщается, что моделирование было выполнено на 12 кубитах (кубит — наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере).

Исследователи отметили, что процесс поддаётся масштабированию. Чтобы моделировать реакции в больших молекулах, нужно лишь использовать больше кубитов и ввести небольшие дополнительные настройки для расчёта.

В будущем учёные надеются создавать новые химические вещества с помощью квантового моделирования.