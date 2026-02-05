Google впервые заработала более 400 миллиардов долларов за год

Согласно отчёту, облачный бизнес Google Cloud в 2025 году вышел на уровень 70 миллиардов долларов в год. YouTube также показал рост — его доходы от рекламы и платных подписок превысили 60 миллиардов долларов.

Общее число платных подписчиков сервисов Google превысило 325 миллионов человек. Основной вклад в этот рост внесли Google One и YouTube Premium.

Компания также сообщила об успехах в сфере ИИ. Приложение Gemini после выхода модели Gemini 3 в ноябре привлекло более 750 миллионов пользователей, что на 100 миллионов больше, чем ранее.