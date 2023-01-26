Google вынудили снять ограничения для пользователей в Индии

“Внедрение этих изменений в экосистему будет сложным процессом и потребует значительных усилий с нашей стороны и, во многих случаях, значительных усилий со стороны партнеров”, - говорится в сообщении Google.

На прошлой неделе Верховный суд страны поддержал антимонопольные правила, отклонив протест Google против решения Комиссии по конкуренции Индии (CCI), где говорилось, что компания злоупотребляет своим положением на рынке, и предписал ей изменить методы продвижения системы Android в стране.

В октябре CCI постановила, что Google использовала свое доминирующее положение на Android, и предписала ей снять ограничения для производителей устройств, в том числе связанные с предустановкой приложений и эксклюзивности поисковика. Комиссия также оштрафовала Google на 161 млн долларов.