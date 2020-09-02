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Google выплатила штраф за несвоевременную блокировку запрещённых в России сайтов
1,5 млн рублей
Таганский суд сообщил, что компания Google выплатила штраф в размере 1,5 млн рублей. Американского IT-гиганта обвинили в несвоевременной блокировке запрещённых в России сайтов.
В суде отметили, что получили «соответствующие уведомления и квитанцию». Сумма штрафа была обусловлена тем, что Google нарушает законодательство уже в третий раз. Предыдущие штрафы составляли 500 тысяч и 700 тысяч рублей.
В июле Роскомнадзор сообщил, что американская компания выборочно фильтрует поисковую выдачу, в результате чего более трети ссылок из единого реестра запрещённой информации сохраняются в поиске.
Российский закон, по которому поисковики обязаны подключиться к системе с перечнем запрещённых сайтов, вступил в силу 26 сентября 2018 года.