Google выплатила штраф за несвоевременную блокировку запрещённых в России сайтов

В суде отметили, что получили «соответствующие уведомления и квитанцию». Сумма штрафа была обусловлена тем, что Google нарушает законодательство уже в третий раз. Предыдущие штрафы составляли 500 тысяч и 700 тысяч рублей.

В июле Роскомнадзор сообщил, что американская компания выборочно фильтрует поисковую выдачу, в результате чего более трети ссылок из единого реестра запрещённой информации сохраняются в поиске.

Российский закон, по которому поисковики обязаны подключиться к системе с перечнем запрещённых сайтов, вступил в силу 26 сентября 2018 года.