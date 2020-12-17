Google выплатит России 3 млн рублей за показ запрещённых сайтов в поиске

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда. Google нарушила в России административный кодекс, а именно ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ («Повторное нарушение обязанностей оператора поисковой системы»). Теперь компания должна выплатить 3 млн рублей в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в силу.

Российские органы считают, что Google не удаляет из поисковой выдачи запрещённые в России сайты, в том числе с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием.

Также Роскомнадзор ранее подал иск к Google и YouTube за нарушение тайны частной жизни. Суд по этому вопросу пройдёт 23 декабря.

Россия уже в первый раз штрафует американскую компанию за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи. В прошлый раз штраф составил 1,5 млн рублей.