Наука и технологии
Сегодня 14:19
Google выплатит $4 млн из-за обвинений в дискриминации по полу и расе
Утверждается, что женщины в компании получали меньше денег, чем мужчины
Источники сообщили, что Google придётся выплатить почти $4 млн для урегулирования скандала, связанного с обвинениями в дискриминации по полу и расе. Сообщается, что компания платила женщинам меньше, чем мужчинам, и неохотно нанимала азиатов.
Об этом СМИ пишут со ссылкой на министерство труда США. $2,6 млн из указанной суммы будут направлены на урегулирование иска по вопросу недоплат сотрудницам компании. Кроме того, деньги пойдут на разрешение вопроса дискриминации азиатских кандидатов при приёме на работу.
Помимо этого, Google выделит $1,25 млн для корректировок зарплат некоторых сотрудников в течение пяти лет.
Сообщается, что ситуация затронула более чем 5500 сотрудников Google и соискателей.