Google выплатит $4 млн из-за обвинений в дискриминации по полу и расе

Об этом СМИ пишут со ссылкой на министерство труда США. $2,6 млн из указанной суммы будут направлены на урегулирование иска по вопросу недоплат сотрудницам компании. Кроме того, деньги пойдут на разрешение вопроса дискриминации азиатских кандидатов при приёме на работу.

Помимо этого, Google выделит $1,25 млн для корректировок зарплат некоторых сотрудников в течение пяти лет.

Сообщается, что ситуация затронула более чем 5500 сотрудников Google и соискателей.