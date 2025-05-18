Google выпустит конкурента смарт-очкам Ray-Ban

Ray-Ban Meta*, например, позволяют незаметно снимать фото и видео, а также взаимодействовать с ИИ для обработки информации. Google, похоже, стремится повторить этот успех, опираясь на свой опыт с Google Glass и мощь Android. Очки могут получить лаконичный дизайн и интеграцию с сервисами Google.

Хотя подробности о новинке пока скудны, анонс подогревает интерес к растущему рынку смарт-очков. Ожидается, что больше информации появится в ближайшие месяцы.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена