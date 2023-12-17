Google выпустит продвинутого ИИ-помощника эксклюзивно для смартфонов Pixel 9

По слухам, Pixie, созданный на основе передовой модели ИИ Gemini, дебютирует в Pixel 9, обещая уникальный и улучшенный опыт работы с ассистентом. Хотя подробности о возможностях Pixie остаются спекулятивными, слухи говорят о возможном распространении в будущем на телефоны более низкого класса и другие устройства Google.

Отчет намекает на то, что Google планирует переосмыслить голосовые помощники, перейдя в сферу больших языковых моделей. Потенциально Pixie может даже стать основой для будущих смарт-очков Google.