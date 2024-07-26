Google выпустит умный термостат нового поколения

Предстоящая модель похожа на своего предшественника, но имеет более изогнутый дисплей, сохранив физический циферблат. Примечательно, что дисплей, скорее всего, включает в себя сенсорный экран и иконку с тремя волнистыми линиями, указывающую на монитор качества воздуха в помещении — впервые для термостатов Nest. Эту теорию подтверждает утечка скриншота из приложения Google Home, на котором показан индекс качества воздуха.

Ожидается, что новый термостат будет работать с обновленными датчиками температуры Nest Temperature Sensors, более круглыми и «изящными», чем нынешние модели, и по схожей цене — 39 долларов за штуку или три за 99 долларов, пишут СМИ. Эти датчики с трехлетним сроком службы батареи предназначены для балансировки отопления и охлаждения путем мониторинга температуры в помещении.