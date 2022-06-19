Google высмеяла Apple за запрет переписываться между iPhone и Android напрямую

Название песни, в данном контексте, является отсылкой на то, что пользователи iPhone и Android, если они используют стандартные приложения для обмена SMS, не могут получить друг от друга сообщения, как раз по причине того, что Google использует улучшенный стандарт RCS, который Apple пока что не хочет использовать.

Google иронизирует над инженерами Apple заявляя, что это "проблема, которую может решить только Apple".