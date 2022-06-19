Google высмеяла Apple за запрет переписываться между iPhone и Android напрямую

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Google высмеяла Apple за запрет переписываться между iPhone и Android напрямуюИспользуя название песни
В последние месяцы Google публично оказывала давление на Apple с целью убедить ее принять стандарт RCS на iPhone для беспроблемного общения между пользователями Android и iOS. Сейчас, например, она воспользовалась песней "Texts Go Green" из нового альбома исполнителя Drake.
Название песни, в данном контексте, является отсылкой на то, что пользователи iPhone и Android, если они используют стандартные приложения для обмена SMS, не могут получить друг от друга сообщения, как раз по причине того, что Google использует улучшенный стандарт RCS, который Apple пока что не хочет использовать.
Google иронизирует над инженерами Apple заявляя, что это "проблема, которую может решить только Apple".