Google выступила в поддержку расового равенства

Такое же сообщение появилось и в нижней части вкладок десктопного браузера Chrome.

В пятницу YouTube высказал аналогичную позицию и пообещал выделить $1 млн в поддержку усилий по борьбе с социальной несправедливостью. Кроме того, Google перенесла презентацию бета-версии Android 11 из-за протестов.