Наука и технологии
Сегодня 15:06
Google выступила в поддержку расового равенства
Теперь в поисковике есть специальное заявление
За прошедшую неделю США охватила волна протестов, вызванная убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе. На фоне этой ситуации сегодня Google выступила в поддержку расового равенства. На главной странице Google Поиска появилось официальное заявление компании.
Под поисковой строкой в американской версии сайта теперь можно увидеть надпись «We stand in support of racial equality, and all those who search for it» («Мы выступаем в поддержку расового равенства и всех тех, кто его ищет»).
9to5google.com
Такое же сообщение появилось и в нижней части вкладок десктопного браузера Chrome.
В пятницу YouTube высказал аналогичную позицию и пообещал выделить $1 млн в поддержку усилий по борьбе с социальной несправедливостью. Кроме того, Google перенесла презентацию бета-версии Android 11 из-за протестов.