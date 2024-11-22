Google взрастила «культуру сокрытия информации» для обхода антимонопольных мер

Google поощряла сотрудников помечать документы как «конфиденциальные для адвоката» и часто добавлять в переписку слова «юридический советник», даже если юридическая консультация не требовалась. Такая практика была призвана защитить компанию от антимонопольных проверок, особенно в отношении ее рекламного бизнеса и монопольного поведения. Кроме того, компания изменила настройки обмена мгновенными сообщениями таким образом, чтобы разговоры автоматически стирались, «снижая риск обнаружения уличающих доказательств», пишут СМИ.

Подобная схема вызвала критику со стороны судей в трех крупных антимонопольных делах. А критики утверждают, что Google использует юридические лазейки, чтобы избежать дополнительных обвинений в судебных спорах.