Google взрастила «культуру сокрытия информации» для обхода антимонопольных мер

Опубликовано 22 ноября 2024, 14:151 мин.
Google взрастила «культуру сокрытия информации» для обхода антимонопольных мерВсё заняло 15 лет
В течение 15 лет компания Google развивала корпоративную культуру, направленную на «минимизацию внутренних коммуникаций и ограничение риска потенциальных судебных споров», согласно доказательствам, представленным в недавних антимонопольных процессах. Стратегия, начавшаяся с конфиденциальной служебной записки 2008 года, в которой сотрудникам рекомендовалось избегать спекулятивных или случайных высказываний, в конечном итоге привела к широкому использованию инструментов, предназначенных для удаления или маскировки сообщений.
Google поощряла сотрудников помечать документы как «конфиденциальные для адвоката» и часто добавлять в переписку слова «юридический советник», даже если юридическая консультация не требовалась. Такая практика была призвана защитить компанию от антимонопольных проверок, особенно в отношении ее рекламного бизнеса и монопольного поведения. Кроме того, компания изменила настройки обмена мгновенными сообщениями таким образом, чтобы разговоры автоматически стирались, «снижая риск обнаружения уличающих доказательств», пишут СМИ.
Подобная схема вызвала критику со стороны судей в трех крупных антимонопольных делах. А критики утверждают, что Google использует юридические лазейки, чтобы избежать дополнительных обвинений в судебных спорах.