Google заблокировал популярное среди сторонников Трампа приложение

Так, компания заблокировала в фирменном магазине приложений Google Play программу Parler, которая имеет популярность среди поддерживающих Трампа пользователей. Причем, по словам представителем компании, связано это с тем, что на платформе начали появляться сообщения с побуждениями к насилию.

”Мы замораживаем присутствие приложения в нашем магазине Google Play, пока не будут решены данные вопросы”, — заявили в Google.

Напомним, что буквально сегодня стало известно, что блокировка аккаунта действующего президента США Трампа в социальной сети Twitter будет постоянной. Более того, в компании пообещали блокировать аккаунты пользователей, предоставляющих ему слово.