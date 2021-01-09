Наука и технологии
Сегодня 11:48
Google заблокировал популярное среди сторонников Трампа приложение
Из-за призывов к насилию, которые были в нем замечены
Американская компания Google решила заблокировать популярное среди сторонников Дональда Трампа приложение. Речь о мессенджере Parler.
Так, компания заблокировала в фирменном магазине приложений Google Play программу Parler, которая имеет популярность среди поддерживающих Трампа пользователей. Причем, по словам представителем компании, связано это с тем, что на платформе начали появляться сообщения с побуждениями к насилию.
”Мы замораживаем присутствие приложения в нашем магазине Google Play, пока не будут решены данные вопросы”, — заявили в Google.
Напомним, что буквально сегодня стало известно, что блокировка аккаунта действующего президента США Трампа в социальной сети Twitter будет постоянной. Более того, в компании пообещали блокировать аккаунты пользователей, предоставляющих ему слово.