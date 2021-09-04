Google заблокировала аккаунты афганского правительства для защиты от «Талибана»*

Как пишет Reuters, головная компания Alphabet, владеющая Google, отслеживает ситуацию в Афганистане и «предпринимает временные меры для защиты соответствующих учётных записей». Дело в том, что один из служащих бывшего правительства сообщил, что талибы пытаются заполучить электронные письма бывших представителей власти. Ранее этот сотрудник сказал, что талибы попросили его сохранить данные, хранящиеся на серверах министерства, в котором он работал. Источник объяснил, что если сделает это, «Талибан» получит доступ к данным и официальным сообщениям предыдущего правительства. Пока сотрудник не выполнил требования.

Известно, что аккаунты Google есть у 20 правительственных органов Афганистана.