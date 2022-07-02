Google "забудет", что вы были в аборт клиниках

После вынесения решения Google и другие технологические гиганты хранили молчание о том, как они будут обрабатывать запросы на получение данных о пользователях в рамках расследований, связанных с абортами.

В новом сообщении Google заявила, что будет пытаться удалять аборт клиники из истории местоположений пользователей "вскоре после их посещения". Компания нечетко указала, как именно она будет определять эти места и сколько времени займет удаление. Компания заявила, что этот же процесс будет применяться и при посещении других типов медицинских учреждений.

"Некоторые из мест, которые посещают люди, включая такие медицинские учреждения, как консультационные центры, приюты для жертв домашнего насилия, клиники абортов, центры лечения бесплодия, наркологические клиники, клиники похудения, клиники косметической хирургии и другие, могут быть особенно личными", - пишет Google.