Google заключил крупнейшее соглашение с индийским стартапом об утилизации газа

Проект Varaha по производству «биочара» в Гуджарате (Индия) использует инвазивное растение для производства средства в реакторах промышленного размера. Процесс удаляет углерод из атмосферы и сохраняет его в почве на сотни и тысячи лет.

При производстве биочара компания Varaha генерирует углеродные кредиты, причем каждая тонна биочара дает 2,5 кредита. Стартап планирует произвести 100 000 тонн биоугля к 2030 году, что поможет компенсировать выбросы углекислого газа.

Покупка Google этих кредитов является частью его цели по достижению нулевого уровня выбросов к 2030 году.