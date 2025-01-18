Google заключил крупнейшее соглашение с индийским стартапом об утилизации газа

Опубликовано 18 января 2025, 03:301 мин.
Google заключил крупнейшее соглашение с индийским стартапом об утилизации газаУглекислого
Google заключила крупнейшую сделку по удалению углерода, согласившись купить 100 000 тонн «углеродных кредитов» у индийского стартапа Varaha. Эта сделка стала первым партнерством Google с проектом по утилизации углерода в Индии и крупнейшей сделкой, связанной с Biochar, используемой для улавливания углерода.
Проект Varaha по производству «биочара» в Гуджарате (Индия) использует инвазивное растение для производства средства в реакторах промышленного размера. Процесс удаляет углерод из атмосферы и сохраняет его в почве на сотни и тысячи лет.
При производстве биочара компания Varaha генерирует углеродные кредиты, причем каждая тонна биочара дает 2,5 кредита. Стартап планирует произвести 100 000 тонн биоугля к 2030 году, что поможет компенсировать выбросы углекислого газа.
Покупка Google этих кредитов является частью его цели по достижению нулевого уровня выбросов к 2030 году.