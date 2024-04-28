Google заменит стандартный шрифт в ChromeOS: как будет выглядеть Google Sans

Опубликовано 28 апреля 2024, 10:30
1 мин.
Google заменит стандартный шрифт в ChromeOS: как будет выглядеть Google SansChromeOS изменит свой вид
Google готовится к замене шрифта по умолчанию в ChromeOS. После многих лет использования шрифта Roboto компания переходит на новый шрифт Google Sans для большинства интерфейсов Chromebook.
Это изменение соответствует внутреннему руководству Google по дизайну «Material Design 3». В ChromeOS уже активно внедряются элементы Material 3, о чем свидетельствует недавний редизайн приложения «Настройки», имитирующий дизайн телефонов Pixel.
Хотя шрифт Google Sans станет доминирующим, будет несколько исключений. Так, некоторые символы и знаки пока что недоступны в Google Sans, что приведет к необходимости использовать Roboto в качестве резерва. Roboto может по-прежнему использоваться на устройствах под управлением ChromeOS Flex — варианта, оптимизированного для старого оборудования.
Обновление с возможностью переключения шрифтов ожидается в версии 126 ChromeOS, выход которой запланирован на июнь.