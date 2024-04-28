Google заменит стандартный шрифт в ChromeOS: как будет выглядеть Google Sans

Хотя шрифт Google Sans станет доминирующим, будет несколько исключений. Так, некоторые символы и знаки пока что недоступны в Google Sans, что приведет к необходимости использовать Roboto в качестве резерва. Roboto может по-прежнему использоваться на устройствах под управлением ChromeOS Flex — варианта, оптимизированного для старого оборудования.

Обновление с возможностью переключения шрифтов ожидается в версии 126 ChromeOS, выход которой запланирован на июнь.